Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşları ağırlıyor

Fotoğraf: AA/Ali Ballı

MUĞLA

Milas-Bodrum karayolu kenarında bulunan Tuzla Sulak Alanı'ndaki kuş türleri, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye'de göçmen kuşlar için önemli yerlerden Tuzla Sulak Alanı, farklı türden kuşları ağırlıyor. Sulak alanı ziyaret eden kuşlar arasında balıkçıl, flamingo ve ördek bulunuyor.

Boğaziçi köyü sınırları içinde koruma altındaki sulak alanda konaklayan kuşlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bodrum'a giderken kuş cennetini seyretmek için mola veren vatandaşlar, kuşların fotoğrafını çekiyor.

Arkadaşlarıyla yolda durup kuşları izleyen ve fotoğraflayan Damla Özbek, AA muhabirine, bölgeden her geçtiğinde mutlaka durup kuşları izlediğini söyledi.

Göçmen kuşların bölgeye ayrı güzellik kattığını belirten Özbek, "Biz buradan her geçtiğimizde mutlaka durup zaman geçiriyoruz. Sulak alanların korunmasını diliyoruz. Hayvanlara zarar gelmemesini istiyoruz." dedi.

Özbek, bölgedeki flamingo sayısının daha da arttığını fark ettiğini, bunun oldukça dikkat çektiğini vurguladı.

Muhabir: Ali Ballı