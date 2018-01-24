TYB'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek açıklaması

İSTANBUL

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" için destek mesajı yayımladı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, harekata ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her fırsatta mazlumların yanında saf tutmaktan şeref duyduklarını belirtti.

Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na gönülden destek verdiklerini aktaran Bıyıklı, "Askerlerimizin muzaffer olması için dualar ediyoruz. Batılı güçlerin açık desteğini arkasına alan, küçük yaştaki yavruları dahi kullanmaktan kaçınmayacak kadar alçalan, topraklarımıza dair ne varsa düşmanlık eden terör örgütlerine hadlerini bildirmek ancak Türkiye'ye yakışırdı, nitekim öyle de oldu, oluyor." ifadelerini kullandı.

Tüm mazlumların yanında olduklarını vurgulayan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Biz yazarlara düşen vazifenin, Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını, tüm ezilmişlerin sığınağı olduğunu, Afrika'daki unutulmuşlardan Asya içlerinde hasret çekenlere ve yeryüzünün geri kalanına kadar tüm coğrafyalarda hayırla yad edilmemizin ne anlama geldiğini yazmaktan, anlatmaktan ibaret olduğunun idrakindeyiz. TYB İstanbul Şubesi, tüm gönüllüleri, üyeleri ve bütün kurullarıyla her zaman olduğu gibi memleketimizin birliğini, dirliğini tehdit eden dahili harici tüm unsurlara karşı, İslam'ın izzetinin mümessili konumundaki devletinin ve ordusunun yanında olmaya devam edecektir."

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı