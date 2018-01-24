Uğur Mumcu ölümünün 25. yılında anıldı

ANKARA

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yılında kabri başında anıldı.

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal, kızı Özge, oğlu Özgür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine çiçek bıraktıktan sonra mum yaktı.

Anma etkinliğine katılan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve vatandaşlar da Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.

Bombalı suikastin düzenlendiği evinin önünde de anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikaste uğradığı, adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı.

Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile kısa bir süre görüştü.

Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı'na sonrasında da Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, sanatçı Selda Bağcan da küçük bir konser verdi.