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BİTLİS

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bölge üzerinde oynanmak istenen oyunları 30 ila 40 yıldır görüyoruz. Bu oyunu sahnelemeye çalışanlar, bölge üzerinde ülkenin birlik ve beraberliğini sabote etmek istiyorlar." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Birlik Vakfı Şubesi iş birliği ile yapılan sportif etkinliklerde dereceye giren sporcular için BEÜ Yahya Eren Konuk Evi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin geçirdiği kritik süreçte birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının gençlere yönelik faaliyet ve organizasyonların ülkenin birliği ve bölgenin selameti açısından çok önemli olduğunun altını çizen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Küresel güçlerin adeta kendilerine taşeron olarak seçtiği başta bölücü terör örgütü olmak üzere, coğrafyamız üzerinde büyük hesaplar yapmaya çalışıyorlar. Bölge üzerinde oynanmak istenen oyunları 30 ila 40 yıldır görüyoruz. Bu oyunu sahnelemeye çalışanlar, bölge üzerinde ülkemizin birlik ve beraberliğini sabote etmek istiyorlar. Bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının gençler için yapacağı faaliyetler ile ülkemiz ve geleceğimizle alakalı yapılacak toplantılar çok önemli. Bu tür organizasyonlarla bilinçlenen gençlerimizin bölge üzerinde oynanan oyunlara karşı uyanık olması önem taşıyor."

"Gençleri kazanmak bizim için önemli"

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da sorunların çözümünde sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü anlattı.

"Bu anlamda Birlik Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladık. Ümit ediyorum vakıfla güzel hizmetler yapacağız." diyen Yardım, "Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olması dileğimizdir. Bu organizasyonları üniversitede yapmak bizim için çok önemli. Üniversitemiz tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olacaktır. Bu tür kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle gençleri kazanmak bizim için önemli" diye konuştu.

Vakıf Başkanı Maşallah Albeni ise geleceğin teminatı olan insanların, inançlı, vatansever, kültürlü, ilim seviyesi yüksek birer şahsiyet olmalarını, milletin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Albeni, "Bu gaye ile Birlik Vakfı Bitlis Şubesi olarak yaklaşık bir yıldır çeşitli sportif, eğitsel ve kültürel programlarla gençlerimizin yanında olduk. Bundan sonra hiç durmadan gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dereceye giren sporculara ödüllerin verildiği törene, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Ahmet Okur