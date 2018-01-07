Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Fotoğraf: AA/ Mustafa Bikeç

BURSA

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı.



Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.



Gruptakilerin durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve AFAD ekipleri, bu kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.



Mahsur kalan 5 kişiden profesyonel dağcı oldukları öğrenilen 2'sinin, kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştığı bildirildi.



Islandıkları için donma tehlikesi geçiren gruptan birinin ayağının kırıldığı öğrenildi.



Bölgeye giden ekipler, grubun bulunduğu yere sarp ve kayalık olması nedeniyle inemeyince helikopter istedi.



Helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması sürdürülüyor.

Muhabir: Mustafa Bikeç