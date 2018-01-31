Afrin'deki Mehmetçiklere destek için başlatılan örgü kampanyası kapsamında, Üsküdarlı kadınlar, ördükleri şapka, bere, eldiven ve atkıları Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere gönderecek.

İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi tarafından Afrin'deki Mehmetçiklere destek için başlatılan örgü kampanyası kapsamında, Üsküdarlı kadınlar, ördükleri şapka, bere, eldiven ve atkıları Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere gönderecek.

Kampanyaya katılan kadınlar, örgülerini bir yandan örüp, diğer yandan Mehmetçiğe destek için şarkılar söyledi.

Örgü ören kadınlar Türk bayraklarını açarak, Mehmetçiğe destek için her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Üsküdar'da İkinci Bahar Kahvesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk milletinin asker bir millet olduğunu, kahraman Mehmetçiklerin Güneydoğu'daki sınırların güvenliği için görev başında olduğunu anlattı.

Türkmen, "Millet olarak kahraman Mehmetçiğimizin, duamız, destek ve imkanlarımızla, sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu zaferi millet olarak hep birlikte başaracağız. Mehmetçiğimiz bu kış şartlarında cephede savaşırken, biz de arkalarından dua edeceğiz. Cephedeki kahraman Mehmetçiğe bu kış şartlarında üşümesinler diye de, ilçemizde bir örgü kampanyası başlatıldı. Kampanyada annelerimiz, ninenlerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, bere, örgü, eldivenler örüyorlar. Bunların hepsi cepheye taşınan birer mermidir. Şu an 10 koli hazırlandı. İnşallah hedefimiz 100 koli."

Türkmen, 15 gün önce başlayan kampanyanın devam ettiğini ifade ederek, hazırlanan kolileri aralıklarla Afrin'deki askerler için sınıra göndereceklerini ifade ederek, ilk kolilerin Pazartesi günü yola çıkacağını vurguladı.

Muhabir:Lale Bildirici



