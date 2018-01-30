Uzungöl 697 bin turisti ağırladı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl'ü geçen yıl 697 bin 132 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Fotoğraf: AA/Meltem Yılmaz

TRABZON

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırlarında yaklaşık bin 90 metre rakıma sahip, zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzungöl'ün, dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunduğunu söyledi.

Uzungöl'ü her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini dile getiren Tok, ziyaretçilerin büyük bölümünün de Körfez ülkelerinden gelen konuklardan oluştuğunu ifade etti.

Tok, Uzungöl'ün turizm potansiyelinin yılın 12 ayı devam ettiğini kaydederek, "Uzungöl'ü 2017'de 466 bin 270 yerli, 230 bin 862 yabancı olmak üzere 697 bin 132 turist ziyaret etti. İlgiden son derece memnunuz." dedi.

"Turizmde daha da ileriye gitmeyi hedefliyoruz"

Uzungöl'de sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Tok, "Uzungöl'ün özel günlerde de tercih edilmesi bizleri mutlu ediyor. Yeni sezonda turizmden daha fazla pay alarak turist sayımızın artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Turizmde daha da ileriye gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Tok, Uzungöl'ün yaz kış ayrı güzelliğe büründüğüne işaret ederek, yörenin kış turizminde de artık adından söz ettirmeye başladığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Meltem Yılmaz



