Van'da Çaldıran Termal Kayak Merkezi hizmete girdi

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dundar, "Termal otellerin de yapılmasıyla vatandaşlarımız bir yandan kayak merkezi, diğer yandan termal tesislerden faydalanacak." dedi.

VAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapımı tamamlanan Çaldıran Termal Kayak Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Termal kayak merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin Ayrancılar mevkisinde kurulan merkezin, Türkiye'de kayak sporunda marka olmuş sporcuların yetişeceği bir tesis olmasını diledi.

Bölge insanının kayak sporuna yatkın ve meraklı olduğunu anlatan Dundar, kış mevsiminin yoğun yaşandığı ilçede ilin ikinci kayak merkezini kurduklarını söyledi.

Dundar, ilçedeki dağların yamaçlarında kayak merkezine uygun alanlar bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bunu değerlendirdik ve kalıcı projelerimiz arasında yer alan kayak merkezini de hizmete sunduk. Ayrancılar mevkisinde kurduğumuz kayak merkezimizde termal bulunmaktadır. Termal otellerin de yapılmasıyla vatandaşlarımız bir yandan kayak merkezi, diğer yandan termal tesislerden faydalanacak. Bu hem ilçemizin tanıtımına hem de ekonomisine katkı sunacak. Kayak merkezimiz beş ay boyunca kayakseverlerin hizmetinde olacak."

Tesiste snowboard, kayaklı koşu da yapılabileceğini anlatan Dundar, şöyle konuştu:

"Burada vatandaşlarımız ve eğitim gören öğrencilerimiz kayakla tanışacak. Öğrencilerimiz arasında başarılı olanların ise ülke çapında yapılacak yarışmalara katılmalarını sağlayacağız. İlçemizdeki bu hizmetin sevincini halkımızla paylaşıyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da kentin ikinci kayak merkezine kavuştuğunu belirterek, merkezin başarılı milli sporcular çıkaracağına inandığını aktardı.

Merkezin protokoldekiler tarafından kurdele kesilerek hizmete açılmasının ardından sporcular gösteriler sundu. Kayak yapanlara sucuk ekmek ve çay ikramında bulunuldu.

Törene, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Abidin Ertaş, Van Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Sadrettin Kaya