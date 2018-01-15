Vatan Şaşmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, takipsizlik kararı verdi.

Şaşmaz'ın Beşiktaş'taki bir otel odasında ölü bulunması, eski manken Aker'in de aynı yerde intihar etmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Kararda, Vatan Şaşmaz ''maktul'', Filiz Aker ''maktul-şüpheli'', Gülsen Uysal, Safiye Saydem, Seyri Demir, Süleyman Bayer, Süleyman Şaşmaz, Sümer Bayer, Yasemin Adalı, Zekiye Bayer ise ''müşteki'' sıfatıyla yer alıyor.

Olay gününün ayrıntılarıyla anlatıldığı kararda, Aker'in ölü muayene raporunda, sağ kulağının bir santimetre üstünde, saçlı deride silah mermi çekirdeği giriş yarası gözlendiği, atışın bitişik mesafeden yapıldığı belirtildi. Aker'in ölümünün, mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Filiz Aker'in cep telefonunun dijital inceleme sonuçlarına yer verilen kararda, arama motorundan, "Siyanür nedir? Kırmızı şarap çeşitleri. Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor? Kadavra bağışı nasıl yapılır? Ölünce vücut neden ağırlaşıyor? Ölü insanın vücudu neden sertleşir? Silah askıları nerede satılıyor? Korse silah kılıfı" gibi konuların araştırıldığı belirtildi.

Kararda, maktul Vatan Şaşmaz ve maktul şüpheli Filiz Aker arasında olay öncesine dayanan konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının olduğu, olay günü de söz konusu otelde buluşmak üzere anlaştıkları kaydedildi.

Kararda yer verilen emniyetin kriminal raporuna göre, Şaşmaz'ın gömleğindeki üç deliğin üzerinde, uzak atış sonucu atış artıkları tespit edildi. Olayda Aker tarafından kullanıldığı belirtilen tabanca, 6136 sayılı yasaya göre, yasak nitelikte silahlardan sayılırken, tetkik için gönderilen beş kovan ve mermi çekirdeğinin de aynı silaha ait olduğu belirlendi.

Kararda, Aker'in Şaşmaz'a her biri öldürücü nitelikte dört adet atış gerçekleştirdiği, bu atışlardan birinin boyun, diğer üçünün de sırt kısmına isabet ettiği, Şaşmaz'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayetin ardından olayın tek ve asıl faili olan Filiz Aker'in intihar ederek yaşamına son verdiği vurgulanan kararda, eylemi gerçekleştirmesine azmettiren, iştirak eden ya da herhangi suretle yardımda bulunulduğuna dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Ölen kişi hakkında da soruşturma yapılamayacağından maktul şüpheli Aker ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Kararda, ayrıca Aker'in olay esnasında kullandığı kanlı eldivenin de dosyada delil olarak saklanmasına hükmedildi.