TSK tarafından Hatay'daki birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tankların sınır hattına sevki sırasında, vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Fotoğraf: AA/Burak Milli

HATAY/ADIYAMAN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tanklar Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

Komando, obüs ve tankların sınır hattına sevki sırasında vatandaşlar görevli personele sevgi gösterisinde bulunurken, bölgedeki çocukların sırtlarında Türk bayraklarıyla askeri araçların arkasından koştuğu görüldü.

Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından da otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.