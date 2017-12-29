Yeni hazırlanan Türkiye Deprem Haritası görüşülüyor

ANKARA

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı.

"Elimizde iyi hazırlanmış bir eylem planı var"

Bugüne kadar AFAD'ın başkanlığında çok hayırlı işler yapıldığını hatırlatan Akdağ, depremler başta olmak üzere, afetlere müdahale konusunda Türkiye'nin artık ciddi bir tecrübe kazanmış durumda olduğunu vurguladı.

Akdağ, bu tecrübenin sadece Türkiye'de değil, insani yardım anlamında ihtiyaç olduğunda diğer bütün ülkelere de taşındığını ve dünyanın takdirinin kazanıldığını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Elimizde özellikle müdahaleyle ilgili iyi hazırlanmış bir eylem planı var. Ancak tespit ettiğimiz husus şudur, hem genel olarak Türkiye'deki afet yaklaşımının stratejisinin belirlenmesi hem de risk azaltma, müdahale ve daha sonraki iyileştirme dönemleri için 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni eylem planlarını gerekli göstergeleriyle şu anda hazırlıyoruz. Tabii burada bütün kurumlarımızın ve bakanlıklarımızın büyük katkısı oluyor." dedi.

"Parsele kadar girebilen bir deprem haritası"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "risk azaltma konusunda çalışmaların hızlandırılması" yönünde talimatları olduğunu aktardı.

Risk azaltma konusundaki çalışmaların hızlandırılacağını, bu konudaki eylem planının da belli göstergelere bağlanacağını belirten Akdağ, söz konusu göstergelerdeki hedeflere ulaşmayı amaç edinerek yola devam edeceklerini vurguladı.

Akdağ, şöyle devam etti:

"Bugün, özellikle iki konuyu öncelikli olarak Yüksek Kurulumuz görüşecek. Bunlardan birincisi, yeni hazırlanan Türkiye Deprem Haritamız, ikincisi de bu deprem haritasını da esas alan Türkiye Deprem Yönetmeliği'nin yenilenmiş hali. Kurula bunları takdim edeceğiz ve kurulun da görüşlerini alarak deprem haritası ve yeni deprem yönetmeliğinin Türkiye'de kullanılmasına geçeceğiz.

Hazırlanan deprem haritası, teknolojinin en son imkanlarını kullanarak çok daha detay içeren, parsele kadar girebilen bir deprem haritası. Böylece hem belediyelerimizin hem binalarla ilgili projeleri yapan mühendislerimizin işi çok kolaylaşmış oluyor. Mesela diyelim ki benim şehrim Erzurum, ikinci derece deprem bölgesi olarak bilinir. Burada Erzurum'un bir ilçesi birinci derece, bir ilçesi ikinci derece, bir ilçesi üçüncü derece olabilecek şekilde çok daha detaylı bir doküman, ilgililerin eline ulaştırılmış oluyor. Deprem yönetmeliğinde de yeni birtakım özellikler ortaya koyuyoruz. Mesela 'sismik izolatör' dediğimiz, özellikle depremde binanın yalnızca yatay ve incinmeyecek bir hareket yapmasını sağlayacak hususlarla ilgili özellikler ortaya konuyor. Yüksek katlı, ahşap, basit binalar, hafif çelik yapılar yeni kurallar da ortaya konmuş oluyor."

Bakanlıklar sunum yapacak

Yüksek Kurulda Bakanlıkların sunumlarının da olacağını ifade eden Akdağ, bu kapsamda AFAD'ın sunumunun ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin risk azaltmayla ilgili bir sunum yapacağını dile getirdi.

Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığının su taşkını ve heyelanlarla ilgili sunumunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının da sunumlarının olacağına işaret eden Akdağ, şunları söyledi:

"Toplantıya gelmeden önce Orman ve Su İşleri Bakanımızın bir teklifi olmuştu, genel toplantılar dışında afetle ilgili tematik toplantılar yapalım. Mesela su baskınları ve heyelanları ayrı bir konu olarak Yüksek Kurul'a getirelim ve burada onunla ilgili birtakım kararlar alalım. İfade ettiğim gibi 2018'de meselenin bu tarafı üzerinde de duracağız."

Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantısına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile bakanlıklardan diğer yetkililer katıldı.

Muhabir: Burcu Çalık, Yıldız Nevin Gündoğmuş