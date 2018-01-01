Yeni yıla elleri tetikte girdiler

Fotoğraf: AA/Mehmet Dayan

HAKKARİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe üs bölgesinde görev yapan polisler, yılbaşında da elleri tetikte nöbet tutuyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçleri, bir an olsun görevlerinin başından ayrılmıyor.

Bin 400 rakımlı üs bölgesinde görevli Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet polisleri, 2018'e elleri tetikte girdi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan polisler, ailelerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Üs bölgesinde görevli polis memurları, 2017 yılını acı ve sevinçle geride bıraktıklarını belirterek, 2018'in herkese daha çok sevinç ve umut getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yıla görevleri başında girdiklerini söyleyen polisler, "Bin 400 rakımdaki Bayrak Tepe'de nöbet tutuyoruz. Yeni yılımız tüm milletimize ve Türk İslam alemine kutlu olsun. Yeni yıl barış, huzur, mutluluk getirsin." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Dayan