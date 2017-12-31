Yılbaşını kana bulayan saldırının acıları hala taze

İSTANBUL - HANİFE SEVİNÇ

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin acıları hala taze.

DEAŞ terör örgütünün saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Ayhan Arık'tı. Reina'ya getirdiği turist kafilesini beklerken yaşamını yitiren 48 yaşındaki Arık'ın kardeşi Tarık Arık, acısını hafifletmek için sık sık ağabeyinin Habipler Yeşilyayla Mezarlığı'ndaki kabri başına giderek dua ediyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Arık, turizm şoförü olan ağabeyinin yılbaşı gecesi turist kafilesini Reina'ya götürdüğünü, mekanın kapısında şehit polis memuru Burak Yıldız'la sohbet ederken saldırgan Abdülkadir Masharipov'un açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği bu saldırının dinle alakasının olmadığını vurgulayan Arık, "Müslüman insan böyle insanlara ateş etmez, savunmasızları öldürmez. Sana ne milletin eğlencesinden." diye konuştu.

"Adalete sonsuza kadar güveniyorum"

Arık, davaya bakan mahkeme heyetine, yetkililere, sanıkları yakalayanlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Adalete sonsuza kadar güveniyorum. Dava dosyası en ince ayrıntısına kadar araştırılarak oluşturulmuş. Suçlu olan ve olmayanlar belli. Hepsi Kayseri'de buluşuyor, Konya'da buluşuyor. DEAŞ'ın resimleri var. Siz neye hizmet ediyorsunuz. Terörist Müslüman olamaz, dinle alakası olamaz.

Sanıklar tek tek yakalandı. Onlar sağ yakalandılar ve bir ömür boyu acı çekecekler. Ben nasıl bir ömür boyu acı çekeceksem o da çekecek. Ben acı çekiyorum. Uyuyamıyorum. Ağabeyimin kimseye zararı yoktu. Melek gibiydi. Güler yüzlü ve hiç kimseye kötü söz söylemezdi. Ağabeyimin iki tane oğlu var. Bir Ayhan gider, bin tane gelir. Bunu bilsinler."

"İçimdeki acı dinmedi"

Aynı saldırıda yaşamını yitiren Suriyeli Mohamad Elhod'un annesi Ahed Achky de, organizasyon işiyle uğraşan 23 yaşındaki oğlunun yılbaşı gecesi gerçekleşen saldırıda hayatını kaybettiğini anımsattı.

Achky, duygularını şöyle dile getirdi:

"Haberi öğrendiğim andan bugüne içimdeki acı dinmedi. Oğlum organizasyon işi yaptığından dolayı o gece oradaydı. Daha önceden de organizasyon işlerine müşteri temin etmekteydi, organizatörlük yapmaktaydı. Oğlumun ve onun gibi onlarca kişiyi hayattan koparan teröristlerin cezalandırılmalarını, adaletin yerini bulmasını diliyorum."