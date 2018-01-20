Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezine ziyaret

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gitti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından karargaha hareket etti.

Burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karşılanan Yıldırım, Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yıldırım, daha sonra, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı komuta merkezine geçti. Komuta merkezinde görevli askerlerle selamlaşan Yıldırım, "Kolay gelsin, kazanız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından harekata ilişkin harita üzerinden bilgi aldı.

Muhabir: Mümin Altaş