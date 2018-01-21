Yolcu otobüsünde 64 kilo kaçak külçe altın yakalandı

BOLU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir yolcu otobüsünde, 64 kilo 540 gram kaçak külçe altın bulundu.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Bolu kesiminde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında yapılan yol kontrolünde, Irak'ın Süleymaniye kenti ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, 64 kilo 540,60 gram ağırlığında kaçak külçe altın ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan H.E. (38) ve Ö.Y. (25) gözaltına alındı.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz