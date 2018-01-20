Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okunup dualar ediliyor

DENİZLİ/AYDIN

Denizli ve Aydın'da, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde yatsı namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Pamukkale ilçesinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'de yatsı namazı sonrası Fetih Suresi okundu. Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun başarı ile sonuçlanması için din görevlisinin rehberliğinde ellerini semaya açarak dualar etti.

Aydın

Tarihi Bey Camisi olmak üzere Aydın'daki tüm camilerde, yatsı namazı sonrası Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması Fetih Suresi okundu ve dua edildi.

Bey Camisi'nde de yatsı namazı kılan vatandaşlar cami imamı Mehmet Kurt öncülüğünde, Fetih Suresi'ni okuduktan sonra "Allah'ım şu anda operasyonda bulunan Mehmetçik'imize ve tüm güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet ihsan eyle. Operasyonların başarılı geçmesini nasip eyle." şeklinde dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde bir grup vatandaş bir araya geldi.

Cami imam hatibi İbrahim Onat'ın okuduğu Fetih Suresi, cami hoparlörlerinden yerleşkenin tamamına duyuruldu. Bu sırada yerleşkeyi gezen ziyaretçiler de dua etti.