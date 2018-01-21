'Zeytin Dalı Harekatı 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde yürütülüyor'

ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar'a denetlemelerinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Denetlemeler sırasında, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alan Orgeneral Akar, değerlendirmelerde bulundu.

Harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "TSK'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini" ifade etti.

Faaliyetlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini vurgulayan Orgeneral Akar, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğuna işaret etti.

Orgeneral Akar, harekat kapsamında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personelini kutladı ve başarılar diledi.

Muhabir: Mehmet Tosun