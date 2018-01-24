Zeytin Dalı Harekatı şehidi yarın toprağa verilecek

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın cenaze töreninin, hava muhalefetinden dolayı bugün yapılamayacağı öğrenildi.

ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın cenaze töreninin, hava muhalefetinden dolayı bugün yapılamayacağı öğrenildi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bugün öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleneceği bildirilmişti.

Alınan bilgiye göre, cenaze töreni, hava muhalefeti ve gerekli işlemlerin yetiştirilememesinden dolayı ertelendi. Şehit Usta'nın, yarın yapılması planlanan törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.