Zeytin Dalı Harekatı'na destek 'engel' tanımıyor

Fotoğraf: AA/Enes Sansar

AMASYA

Amasya yaşayan bedensel engelli Evren Kılıç (35), Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Genel Kurmay Başkanlığına mail ile gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için Mehmetçik'e destek olmak isteyenlerin arasında yer aldı.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru ve bekası için terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini söyledi.

"Kendimi siper ederek, Mehmetçiklerimizin önünde savaşabilirim"

Harekatı başladığı gönden beri takip ettiğini ve kalbinin orada görev yapan Mehmetçik'le çarptığını anlatan Kılıç, "Genelkurmay Başkanlığına bir mail attım ve Mehmetçik'le beraber o operasyona katılmayı istedim. Ben her Türk vatandaşının yapabileceği bir şeyi yapmak istedim. Engelli olmam hiçbir şeye engel değil bence, benim de orada yapabileceğim bir şey vardır elbet. İHA'ları, Atak helikopterlerini yapan mühendislerimiz, benim akülü aracıma da silah takabilir ve ben kendimi siper ederek orada Mehmetçiklerimizin önünde savaşabilirim. En azından orada Mehmetçik'e moral vermiş olurum, benim bir canım var onu da bu vatan için vermeye hazırım. Allah Mehmetçiğimize yardım etsin." diye konuştu.

Kılıç'ın babası Ömer Kılıç da oğluyla gurur duyduğunu, ihtiyaç duyulduğu takdirde oğluyla beraber gönüllü asker olarak Afrin'e gitmeye hazır olduğunu ifade etti.

Muhabir: Cihan Okur







