Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışıyla destek oldu

BİNGÖL

Bingöl Adliyesi personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afri'nde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışında bulunarak destek verdi.

Aralarında Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da yer aldığı adliye personeli, Türk Kızılayınca adliye içerisinde kurulan stantta kan bağışında bulundu.

Başsavcısı Bektaş yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, hem içte hem de ülke sınırları dışında terör unsurları ve dış mihraklarla mücadele ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Mehmetçik'in bir haftadır Suriye topraklarında ülkenin geleceğine, birlik ve bütünlüğüne kast eden terör unsurlarına yönelik harekat gerçekleştirdiğini anımsatan Bektaş, şöyle dedi:

"Harekatta oluşabilecek kan ihtiyacını giderme adına adliye personeli olarak katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla da adliyemizde kan bağışı çalışması başlattık. İnşallah bugün bunun icrası yapılacak. Personelimizin hatta buraya gelen vatandaşımızın yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz."

Daha sonra Bektaş da kurulan stantta kan verdi.

Muhabir: Aydın Arık

