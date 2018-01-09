'Alo Evlat Hattı' ekibi yaşlı kadının evini yeniledi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından kurulan "Alo Evlat Hattı" ekibi, engelli oğlu ve kızı ile yaşayan 80 yaşındaki Hatice Yılmaz'ın evinin tadilatını yaptı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından kurulan "Alo Evlat Hattı" ekibi, engelli oğlu ve kızı ile yaşayan 80 yaşındaki Hatice Yılmaz'ın evinin tadilatını gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın tavsiyesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Alo Evlat Hattı" ekipleri, çocuğu olmayan ya da çocuğunu kaybeden yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgileniyor.

"İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla oluşturulan "Alo Evlat Hattı" (371 11 71) ekipleri, Rahmiye Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 80 engelli oğlu ve kızıyla yaşayan 80 yaşındaki Hatice Yılmaz'ın talebini yerine getirdi.

Yılmaz tarafından Kartepe Belediyesi'ne yapılan başvuru sonrasında harekete geçen ekipler, inceleme sonrasında evin ihtiyaçlarını belirledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yılmaz'ın evinde akıtan çatı yenilendi, ahşap olan eskimiş pencereleri plastik doğramayla değiştirildi, evin dış cephesi de sıvanıp boyanarak aileye teslim edildi.

"Ekibimiz ilçemizdeki zor durumda olan herkese ulaşmaktadır"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren hemşehrilerinin iyi gününde kötü gününde yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle kimsesi kalmamış hemşehrilerinin kardeşi, ağabeyi ve evladı olmaya çalıştıklarını ifade eden Üzülmez, "Bu düşüncemizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Ödüllü projemiz Alo Evlat Hattı ekibimiz ilçemizdeki zor durumda olan herkese ulaşmaktadır. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Kadir Yıldız