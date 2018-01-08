Ambulans şoförü hastayı yatağına kadar sırtında taşıdı

Manisa'da bir ambulans şoförü, iki bacağı kesilen bir hastayı, evine giden sokağın çamurlu ve araç trafiğine kapalı olması nedeniyle yatağına kadar sırtında taşıdı.

Fotoğraf: AA/Cemil Seval

MANİSA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir ambulans şoförü, araç trafiğine kapatılan sokakta oturan hastayı sırtında taşıyarak evine götürdü.

112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı sonucu kangren olan iki bacağı diz üzerinden kesilen 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu, devlet hastanesinden Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmekle görevlendirildi.

Evin bulunduğu sokağın altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını ve yağış nedeniyle çamurlandığını gören Karamanlar, hastayı sırtına alarak yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evine bıraktı.

"Bu, her şeyden önce insani görevimiz"

Karamanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında tesadüfen oldu. Sokağa giren yolu bulmak için çok dolaştık. 112 Acil Servisi bize neden geciktiğimizi sorar diye sağlık memuru arkadaşım Coşkun Tunca, bir iki kayıt aldı. O esnada baktım ki sedyenin çamurda yürümesi imkansız, sırtıma alarak taşımanın daha kolay olacağını düşündüm. Sırtıma aldım ve evin içine kadar zor da olsa götürmeyi başardım. Tabii bizim görevimiz ama bu, her şeyden önce insani görevimiz." ifadelerini kullandı.

"Allah bin kere razı olsun"

Hasta Muzaffer Tumlu da Karamanlı'ya teşekkür ederek, "Beni arabadan eve kadar sırtında getirdi, yatağıma yatırdı. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Muhabir: Cemil Seval