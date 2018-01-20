'Atlı snowboard' yapmanın heyecanını yaşadılar

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Edremit Belediyesi tarafından Köşk Mahallesi'nde açılan merkeze gelen profesyonel snowboardcular Cem Yaşar ile Erdem Ergen, atlara bağladıkları iplere tutunarak snowboard yapmanın heyecanını yaşadı.

Snowboardcuların kar üzerindeki bu farklı deneyimi, güzel görüntüler oluşturdu.

Olimpik Binicilik Merkezi Antrenörü Emre Üstdağ, AA muhabirine, merkezin binicilik ve atçılık faaliyetleri adına çok önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Tesiste hem yetişkinler hem de küçükler için çok önemli aktiviteler düzenlediklerini anlatan Üstdağ, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 ay önce açılan merkezde, her gün 100 öğrenciyi ağırlayarak atlarla tanıştırıyoruz. Amacımız buradan lisanslı sporcularımızın çıkmasını sağlamak. Özellikle engelli çocuklarımızın terapisi için yaptığımız çalışmalar var. Binicilik merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz aktivitelere 'atlı snowboard'u da ekleyerek, kayakçılarımıza farklı bir heyecan yaşattık. Bu sayede kış turizmine de katkı sunuyoruz."

Profesyonel snowboardculardan Yaşar ise daha önce de binicilik merkezinde "atlı snowboard" yapma imkanı bulduğunu ve bundan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Muhabir: Özkan Bilgin