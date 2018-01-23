Belediye başkanı, gazi için kız istedi

KIRKLARELİ

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan uzman çavuş Sezer Özdere'ye kız istedi.

Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yaptığı Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Özdere'yi evinde ziyaret ederek, evlenmesi durumunda "kızı kendisinin isteyeceğini" söyleyen Başkan Kesimoğlu, sözünü yerine getirdi.

Kız arkadaşı Senem Doğan ile hayatını birleştirme kararı alan Özdere, kız isteme törenine Kesimoğlu'nu davet etti.

Başkan Kesimoğlu da gazi Özdere için ailesinden Senem Doğan'ı istedi ve çiftin söz yüzüklerini taktı.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Kesimoğlu, kahraman gaziye daha önce söz verdiği üzere kız isteme ile söz törenine katıldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Muhabir: Özgün Tiran