Çamur banyolarına ilgi artıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 bin yıllık geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları'nda, termal su ile hazırlanan 45 derece sıcaklıktaki çamur banyoları, şifa ve güzellik arayan turistlerden yoğun ilgi görüyor.

AFYONKARAHİSAR - CANAN TÜKELAY

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki çamur banyolarına yerli ve yabancı turist ilgisi artıyor.

İlçede 2 bin yıllık geçmişi olan Hüdai Kaplıcaları'nda, 68 derece sıcaklıktaki termal suyun kille karıştırılması sonucu elde edilen 45 derecelik çamur banyosu, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüdai Kaplıcaları'nın Frigyalılardan bugüne şifanın vazgeçilmez adreslerinden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip kaplıcalara ilginin bugün de devam ettiğini belirten Çöl, termal suyun mineral zenginliği ve kalitesi ile hem ülke hem de dünya çapında bilindiğine dikkati çekti.

Kaplıcalarda, termal havuzun yanında en çok ilgi gören bölümlerden birinin de çamur banyoları olduğuna işaret eden Çöl, bu bakımdan Türkiye'nin sayılı termal merkezlerinden biri haline geldiklerini anlattı.

"Türkiye'nin her yerlerinden geliyorlar"

Çöl, çamur banyosunun başta romatizmal rahatsızlıklar ve cilt problemleri olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Termal su ve çamurun mayalanmasıyla hazırlanan havuzlarıyla, birçok hastalığa şifa olduğu düşünülen güzel bir kür merkezimiz var. Hem yurt dışından hem de yurt içinden birçok misafirimiz oluyor. Merkezimize tekerlekli sandalyeyle gelip yürüyerek giden misafirlerimiz var. Türkiye'nin her yerlerinden geliyorlar. Burada şifa bulup dönüyorlar. Özellikle romatizmal hastalıklarda, kükürt ve magnezyum gibi değerlerin yüksek olması önem taşıyor."

Çamur banyolarının bilinirliği arttıkça ilginin de yoğunlaştığını vurgulayan Çöl, "Çamur banyolarında sabahın erken saatlerinden itibaren ciddi yoğunluk oluyor. Özellikle bir yıldır talepte ciddi manada artış var. Şu anda belediyemize ait apartlarda ve 5 yıldızlı otellerde boş yer bulunmuyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.