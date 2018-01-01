Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 10 Gazzeli'nin ismi yaşatılıyor

Dünyanın en kanlı çarpışmalarından birine sahne olan Çanakkale Savaşları'nda düşmana geçit vermemek için şehit düşen Gazzeli askerlerin isimleri, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yaşatılıyor.

ÇANAKKALE

1915'te yaşanan savaşta Gazze'den Çanakkale'ye gelen 300 askerden şehit olan 10'unun isimleri, Gelibolu Yarımadası'ndaki anıt şehitlikler ile Şehitler Abidesi'ndeki sembolik mezarlarda bulunuyor.

Soğanlıdere ve Şahindere şehitliklerinde de 10 kahramanın anısına üzerinde "Gazze" yazılı mezar taşı yer alıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1915'te Kudüs'ün bir Osmanlı şehri olduğunu söyledi.

Kaşdemir, 103 yıl önce, 1915 yılında Konya, Ankara ve Çanakkale nasılsa Kudüs’ün de o dönemde bir vatan parçası olduğunu vurguladı. Kaşdemir, "1915 yılında Çanakkale'de savaşlar başladığı zaman vatanın diğer bir köşesi olan Kudüs'ten de gençlerimiz, kahramanlarımız, askerlerimiz Çanakkale cephesine koştular. Burada emperyalizme, yedi düvele karşı kahramanca çarpıştılar ve Çanakkale Destanını yazdılar. Çanakkale Ruhu işte bu topraklarda oluştu. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten almış oldukları güçle, kuvvetle, beraber yaşama isteğiyle Çanakkale’de vatanları uğruna şehit ve gazi oldular." dedi.

"Gazze bölgesinden gelen askerlerin isimleri sembolik şehit mezarlarında yer alıyor"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay ise Birinci Dünya savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğunun ilk etapta 3 cephede savaştığını anlattı.

Yıllara göre bu cephe sayısının 11'e ulaştığını aktaran Atabay, şunları kaydetti:

"1915 yılında Çanakkale cephesinde savaş bütün şiddetiyle devam ederken, imparatorluğun her yerinden askerler cephede vatan uğruna hayatlarını feda etmek için hazır bulunuyorlardı. Bu çerçevede Kudüs ve bağlı Gazze bölgesinden askerler Çanakkale cephesine geldi. Gazze'den 300 asker savaşa katıldı, 10'u Çanakkale cephesinde Seddülbahir ile daha çok Arıburnu bölgesinde şehit düştü. Gazze bölgesinden gelen askerlerin isimleri Soğanlıdere ve Şahindere Şehitliği ile Şehitler Abidesi'nde sembolik şehit mezarlarında yer alıyor. Çanakkale cephesindeki Gazzeli askerler, 47. Alay, 13. ve 14. Alaylara mensuptu."



