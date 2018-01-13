Çin'in yarışma programı Fethiye'de çekildi

MUĞLA

İlçe merkezindeki turistik işletmelerin yanı sıra dünyaca tanınan Babadağ, Ölüdeniz, Kayaköy, Göcek 12 Adalar gibi yerlerde çekimleri yapılan yarışma programında Çinli ünlü isimler rol aldı. Yaklaşık 200 kişilik set ekibinin görev yaptığı yarışma programının çekimleri, Üzümlü Mahallesi'nde tamamlandı. Çekimleri bölgede yaşayan vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.

Set sorumlusu Zhou Xin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır program için Fethiye'de bulunduklarını, birçok yeri gezdiklerini ve ilçeyi çok beğendiklerini söyledi.

Çekimler sırasında bölgede yaşayanların kendilerine çok sıcak davrandığını anlatan Xin, "Bu program Çin'de izlenen ilk 3 yarışma programından birisi. Bu program aracılığıyla Çin ve Türk kültürünün tanıtımını da yapıyoruz. Çekimler sırasından yöresel kıyafetler ve yemekler de gösteriliyor." dedi.

Yarışmada 8 ünlü oyuncunun yer aldığını belirten Xin, gelen oyuncuların bazılarının 20 milyonluk hayran kitlesi bulunduğunu, bunun da daha iyi tanıtım yapılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Tercan Akçin de ekibe her anlamda yardımcı olmaya çalıştıklarını, programın yöre turizmine ve kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yarışmanın, Çin'de 2 Şubat'ta yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi.

Muhabir: Ali Rıza Akkır