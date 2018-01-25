Eren Bülbül'ün ailesi için yaptırılan evin inşaatı devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, şehit Bülbül'ün annesini ziyaret etti ve yapımı süren evin inşaatında incelemelerde bulundu.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü ziyaret etti.

Gümrükçüoğlu, beraberindeki Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile Bülbül'ün ilçeye bağlı Yolgören Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek annesi Ayşe Bülbül ile görüştü.

"Senin emirlerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur"

Ayşe Bülbül'e, "Senin milletimizin gönlündeki yerin büyük çünkü sen şehit annesisin." diyen Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ülkemiz Eren Bülbül'ümüzü kalbinde yaşatıyor. Seni ziyaret etmek, ne emredersen yerine getirmek yılmayacağımız bir husustur. Senin emirlerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur anne. Evi inşallah bahar aylarında tam olarak hazır hale getireceğiz."

"Ev inşaatını birkaç ay içinde bitirip aileye teslim edilecek"

Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı bölgede yaptırılan üç katlı evin inşaatında da incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehidin yerinin doldurulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ev inşaatını birkaç ay içinde bitirip aileye teslim etmeyi inşallah Allah bizlere nasip edecek. Milletimiz Eren Bülbül'ü, tüm şehitlerimizi gönlünde yaşatıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız bu mütevazı hatıranın yapılması için bizleri talimatlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Tuğba Yardımcı