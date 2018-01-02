Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlere akıllı telefonlarla ulaşacak

Bakanlık, Türkiye'de 18-30 yaş arası akıllı telefon kullanım oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı gerçeğinden hareketle, gençlere yönelik proje ve uygulamalar ile bakanlık faaliyetlerini "GSB AR-Artırılmış Gerçeklik Uygulaması" üzerinden duyuracak

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere yönelik proje ve uygulamalar ile bakanlık faaliyetlerini, "GSB AR - Artırılmış Gerçeklik Uygulaması" üzerinden duyuracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlere "GSB AR" üzerinden video ve hareketli 3D görsellerle ulaşılacak.

Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla, Türkiye'de akıllı telefon kullanıcılarının bir günde toplam 4 milyar kez telefonlarını kontrol ettiği gerçeğini ortaya koydu.

Türkiye'de 18-30 yaş arası akıllı telefon kullanım oranının yüzde 50'nin üzerine çıkması Gençlik ve Spor Bakanlığını harekete geçirdi.

Bu sonuçların ardından gençlere akıllı telefonlar ve mobil uygulamalarla ulaşmanın elzem hale geldiği gerçeğinden hareketle Bakanlık, gençlere yönelik proje ve uygulamalar ile bakanlık faaliyetlerini, "GSB AR - Artırılmış Gerçeklik Uygulaması" üzerinden ulaştırma kararı aldı.

"GSB AR" uygulaması

"GSB AR" uygulamasıyla gerçek bir görsele mobil cihazın kamerası kullanılarak cihazın ekranından bakıldığında, 3D görsel veya işitsel bir dünyanın kapıları açılıyor.

Örneğin, 15 Temmuz ile ilgili görsele bakıldığında, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin içerikler veya Galata Kulesi'yle ilgili görsele bakıldığında, 3 boyutlu Galata Kulesi ile karşılaşılıyor. Bu şekilde, mevcut materyaller mobil dünyanın gücü ile birleştirilerek, gençler konuyla ilgili çok daha derin ve ilgi çekici bir içerikle buluşmuş oluyor.