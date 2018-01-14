Gülsüm annenin 'Umut'u yoğun bakımda

10 yıl önce trafik kazası sonucu tüm vücudu felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen, Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan ve "Umut" ismi verilen genç, hastanede yoğun bakıma alındı.

Fotoğraf: AA/Süleyman Elçin

ANTALYA

Antalya'da yaklaşık 10 yıl önce trafik kazası sonucu tüm vücudu felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen, Rus asıllı olduğu tahmin edilen ve "Umut" adı verilen genç, özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Umut'un 10 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine, önceki gece Umut'un durumunun ağırlaştığını, bunun üzerine 112 acil servisi arayarak ambulans istediğini söyledi.

Umut'un Korkuteli ilçesinden ambulansla Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye getirildiğini belirten Kabadayı, "Benim oğlum oturuyordu, gülüyordu. Tedavimiz çok iyi sürüyordu. Gece sütünü içirdim. Sonra dilinin geriye çekildiğini gördüm. Hemen ambulansla hastaneye geldik. Hiç kıpırtı yok, tamamen bitkisel hayatta. Karaciğerinde sorun olduğunu söylediler, trombosit veriyor. Sağ olsun herkes yanımızda, herkesten dua bekliyorum, çok üzgünüm." dedi.

"Umut"un hikayesi

Ağustos 2008'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başlamıştı.

Gence yaklaşık 2 ay gönüllü olarak bakan Kabadayı, vücudunun hiçbir yeri tutmayan ve konuşamayan gence "Umut" adını koymuştu. Kabadayı, daha sonra "Umut"u evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu-Süleyman Elçin