Hayırsever kardeşler okul için arsa bağışladı

Ordulu iş adamları Uslu kardeşler, Fatsa ilçesinde okul yapılması için arsa bağışında bulundu.

ORDU

Ordu'da hayırsever iki kardeş, eğitime destek olmak amacıyla okul yeri için arsa bağışladı.

İnşaat sektöründe varlık gösteren iş adamları Zeki ve Hüseyin Uslu, Fatsa ilçesinde okul yapılması için 3 dönümlük arsa bağışında bulundu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve hayırsever kardeşler Zeki Uslu ile Hüseyin Uslu'ya vekalet eden oğlu Mehmet Uslu'nun katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Yavuz, makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki kardeşin, tüm iş adamlarına örnek olabilecek bir davranış sergilediğini söyledi.

Fatsa'da okul yapılmak üzere arsa bağışı yapan kardeşleri tebrik eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeki Uslu ile Hüseyin Uslu, Fatsa ilçesinde ikili eğitimi sonlandırabilecek bir katkı sunarak arsa bağışında bulunuyor. Bu cömertliğinden dolayı kendilerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Özellikle eğitime yapılan her türlü katkıyı, bağışı önemsiyoruz. Bırakın bir arsa bağışlamayı, bir okul yapmak üzere koltuklarının altına bir tuğla alıp gelmiş olsalar bile yine onları alnından öperdim. Böylesine güzel bir davranış vesilesiyle her iki kardeşimizi de kutluyorum."

Vali Yavuz, kardeşlerin, yıllar önce İstanbul'a gidip iş kurduğunu, orada iş ve istihdam sağladığını anlatarak, böyle güzel örneklerin devamının gelmesini temenni etti.

Zeki Uslu ise eğitime destek vermek istediklerini ve bu vesileyle yola çıktıklarını belirterek, "Memleketimizin okula ihtiyacı vardı. Bizim de annemizin adının yaşamasını istiyorduk. Babamızın adına cami yaptırdık, annemizin adına da okul yapalım dedik. Sağ olsunlar, bu konuda bize ön ayak oldular. Biz de yeri verdik. İnşallah memleketimize hayırlı olur." dedi.

Kardeşlerden Hüseyin Uslu'ya vekalet eden oğlu Mehmet Uslu da vatana ve millete hayırlı evlatlar yetişmesini, imkanı olan herkesin bu şekilde memleketlerine gerekli yardımları yapmasını diledi.

Muhabir: Eyüp Elevülü