Kanser hastası babalarına destek için saçlarını kazıttılar

Fotoğraf: AA/Gökhan Yılmaz

ZONGULDAK

Zonguldak'ta kolon kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecinde saçları dökülen Abdullah Emiroğlu'na moral ve destek vermek isteyen aile üyeleri saçlarını kazıttı.

Yaklaşık 7 yıl önce kolon kanseri teşhisi konulan ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam eden 60 yaşındaki Emiroğlu, sağlığına kavuşabilmek için 4 kez ameliyat geçirdi.

Tedavi sürecinde kemoterapi ve radyoterapi görmesi nedeniyle saçları dökülen Emiroğlu'na moral vermek isteyen eşi Hamiyet Emiroğlu, 3 çocuğu ve 2 torunu da saçlarını kazıttı.

Ailesinin desteğinden dolayı duygulanan Emiroğlu, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor.

"Moralinin iyi olması hastalığının seyrini iyiye doğru getiriyor"

Abdullah Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır kolon kanseriyle mücadele ettiğini söyledi.

Emekli olduğunu ve ilaç alımında zorlandığını belirten Emiroğlu, "Ailem bana 'moral olsun' diye saçlarını kesmiş. Bana dünyaları verdiler. Hiç beklemiyordum, çok duygulandım. Ben devlet hastanelerinden çok yararlandım. Allah razı olsun yaptıranlar ve yapanlardan. Onlar olmasa daha da kötüydü durumumuz. Hastanelerimiz benim gibi geliri az olanlar için çok büyük bir nimet. Yoğun bakımdan hasta odasına geldim. Şimdi daha iyiye gidiyorum." diye konuştu.

Emiroğlu'nun oğlu Engin Emiroğlu da babasının saçlarının döküldüğü zaman moral olarak en kötü dönemlerini yaşadıklarını ifade etti.

Ailece babalarına destek olmak istediklerini dile getiren Emiroğlu, "Amacımız onu duygusal anlamda bir üst düzeye çıkarmaktı. Bir anlamda da işe yaradı. Moralinin iyi olması hastalığının seyrini iyiye doğru getiriyor." dedi.

Muhabir: Gökhan Yılmaz