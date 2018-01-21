Mehmetçik için boyunluk ve bere ördüler

KO-MEK öğrencileri, vatanın güvenliği için mücadele eden Mehmetçik'e yalnız olmadıklarını hissettirmek için kendi elleriyle ördükleri 150 bere ve boyunluk yolladı.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanay Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) eğitim gören kursiyerler, kendi elleriyle ördükleri 150 boyunluk ve bereyi terörle mücadelede görev yapan Mehmetçik'e gönderdi.

Terörle mücadelede görev alan askerlere moral vermek için bir araya gelen KO-MEK Örgü Kursu öğrencileri, boyunluk ve bere örüp Mehmetçik'e gönderme kararı aldı.

Aralarında para toplayarak gerekli malzemeleri temin eden kursiyerler, bir hafta içerisinde kendi elleriyle ördükleri askeri kamuflajla uyumlu 150 boyunluk ve bereyi Güneydoğu'ya yolladı.

KO-MEK kurs merkezlerinde örgü branşı usta öğreticisi Gülbahar Abiş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatan için canını feda eden şehitler ve görev başında olan Mehmetçik sayesinde bugün Türk halkının rahat uyuyabildiğini söyledi.

Kar, kış demeden görev yapan Mehmetçik için dua ettiklerini dile getiren Abiş, "Biz elimizden geldiğince üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Amacımız onlara hem moral olmak hem de üşümesinler diye katkı sağlamak. Yeter ki Mehmetçiğimiz üşümesin, onlar zor şartlarda görev yaparken biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Abiş, Mehmetçiğe moral vermek için bu tür kampanyalar organize etmeye ve benzer kampanyaları da destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.