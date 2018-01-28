Milletvekilinden evinde buzağı besleyen çiftçiye teşekkür

BAYBURT

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, prematüre buzağıyı yaşatabilmek için evinde besleyen Bayburtlu çiftçi Turgay Türkmen'i ziyaret etti.

Kavcıoğlu, kendi köyü de olan merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Türkmen'e, "Ümitcan" adını verdiği buzağının yaşaması için gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2018 yılını buzağı ölümleriyle mücadele yılı ilan ettiğini anımsatan Kavcıoğlu, Ümitcan adı verilen buzağının bu kampanyanın simgesi haline geldiğini ifade etti.

Kavcıoğlu, buzağıyı yaşatmak için büyük emek harcayan çiftçinin Bayburtlu ve kendi köylüsü olmasının da kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getirdi.

Bütün çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesiyle Bakanlığın başlattığı kampanyanın amacına ulaşacağını vurgulayan Kavcıoğlu, kampanyanın, ülke çiftçisi için son derece önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Türkmen de Milletvekili Kavcıoğlu'nun, olayın basına yansımasının ardından Meclis'ten kendisini aradığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Kavcıoğlu'na ziyarette, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.

Merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Türkmen, aralık ayı sonunda doğan prematüre buzağıyı yaşatabilmek için evine getirmiş, yaşamasını çok istediği için "Ümitcan" adını verdiği buzağıyı evinin bir odasında oluşturduğu bölümde beslemeye başlamıştı. Anadolu Ajansının çiftçi Türkmen'in bu davranışını haberleştirmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabı Twitter'dan teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Muhabir: Abdulkadir Nişancı