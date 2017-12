Muhammed et-Tavil down sendromlularla bir araya geldi

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Muhammed et-Tavil, down sendromluların işlettiği kahveyi ziyaret etti.

İSTANBUL

Üsküdar'daki Tebessüm Kahvesi'nde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçtiğimiz günlerde Filistin'de İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan et-Tavil'in adeta bir sembol isim haline geldiğini söyledi.

Türkmen, et-Tavil'i Üsküdar'da görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Muhammed'e ve ailesine şöyle bir teklifimiz var; 'Sizlerin Üsküdar'da misafir olarak değil artık kalıcı olmanızı arzu ediyoruz.' dedik. Şu anda vatandaşlıkla ilgili bir çalışmaları var." dedi.

Tebessüm Kahvesi'nde down sendromluların çalıştığını anlatan Türkmen, et-Tavil'in burada çalışmasını istediklerini vurguladı.

Türkmen, "Muhammed'le birlikte Üsküdar'ımızda özellikle down sendromlu çocuklara, ailelerine ve buraya gelen misafirlerimize hizmet etmek için çalışma arkadaşı olmayı teklif ettik. İlk etapta teklifimizi kabul ettiler. Şimdi değerlendirip inşallah burada kalıcı bir Üsküdarlı olarak Muhammed'le birlikte çalışacağız." diye konuştu.

"15 yaşındayken yine bir İsrailli zalim Muhammed'in kafasına silahı dayamış"

Türkmen, et-Tavil'in anne ve babasının bazı sağlık problemleri olduğunu ve tedavileriyle ilgileneceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara Üsküdar'da bir ev açacağız inşallah, burada Üsküdarlı olacaklar. Babasının da çalışma durumu var. Filistin'de de aile fertlerinden olanlar var. Gelmek isteyenleri buraya alacaklar, burada olanlarla birlikte biz başta Muhammed olmak üzere Üsküdar'da inşallah bundan sonraki hayatlarını sürdürsünler istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhammed ve ailesini kabul ettiğini hatırlatan Türkmen, Erdoğan'ın evinin Üsküdar'da olması dolayısıyla et- Tavil'in Üsküdar'da ailesiyle birlikte kalması ve burada işe girmesinin çok anlamlı olacağını ifade etti.

Türkmen, İsrail askerlerinin down sendromlu bir çocuğa saldıracak kadar alçalmalarının kabul edilebilir olmadığını anlatarak, "Bunun hukukla bağdaşır bir yanı olmadığı gibi insanlık ne yazık ki bu noktaya gelmişse sözün bittiği yerdeyiz. Dünyada bir utanç tablosu olarak hepimizin hayatına kazanmıştır. Bu, Muhammed'e İsrailli askerlerin ilk saldırısı değil. Muhammed şu anda 29 yaşında, 15 yaşındayken yine bir İsrailli zalim Muhammed'in kafasına silahı dayamış. Aynı muamele." şeklinde konuştu.

"Bunlar benim Filistinli kardeşlerim"

Filistin direnişinin sembol isimlerinden down sendromlu Muhammed et-Tavil de Filistin'in El-Halil kentinde halkla beraber yürürken İsrail askerlerinin yanına gelip ayağına ve sırtına vurduklarını aktararak, kendisini 4 saat boyunca karakolda göz altında tuttuklarını söyledi.

Et- Tavil, annesi, babası ve ağabeyiyle Ürdün üzerinden Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Türkiye, hayal ettiğimden daha güzel. Türkiye ve İstanbul'u biliyordum ama şimdi görünce çok daha güzel. Çok mutluyum. İstanbul'u, her tarafı geziyorum. Bizlere yardımcı oluyorlar. Özel yerleri hep gezdik. Tebessüm Kahvesi'ndeki çalışanlarla buluştum. Bunlar benim Filistinli kardeşlerim."

Türkmen'in iPad hediye ettiği Muhammed et-Tavil, kahvedeki çalışanlarla Rabia işareti yaparak tekbir getirdi, fotoğraf çektirdi ve Tebessüm Kahvesi önlüğü giyerek Başkan Türkmen ile poz verdi

Programa, et- Tavil'in annesi Vecihe, babası Hıdır ve ağabeyi Ammar et-Tavil'in yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Selim Çelenk, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay da katıldı.

Muhabir: Halis Akyıldız