Ofisinde başladığı hobisi dükkan açtırdı

KARABÜK - Ersin Turan

Karabük'te yayımlanan bir gazetenin yazı işleri müdürü Semiha Karaoğlu, doğadan topladığı malzemelerle hobi amaçlı başladığı el dekorasyon ürünlerini tarihi Safranbolu'da açtığı iş yerinde satıyor.

Doğada bulduğu ağaç parçası, kütük gibi malzemelerden süs eşyaları üreten Karaoğlu, Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesinde açtığı iş yerinde, dekoratif eşya meraklılarına elleriyle işlediği ürünlerini sunuyor.

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işe gazetedeki ofisinde boş vakitlerinde hobi olarak başladığını söyledi.

Ortaya çıkan ürünlere yoğun talep geldiğini ifade eden Karaoğlu, "Sadece kendi hayal dünyamı yansıttığım bir iş. Doğada gezerken, dolaşırken bulduğum ürünlerle kafamda tasarladığım şeyleri yapıyorum. Hobi olarak başladım. Yaklaşık 3 sene oldu. Kendinden gelişti, planlı, programlı bir şey değildi. Gördüğüm bir şeyi hayata geçirmeyle başladım, ondan sonra gelişti." diye konuştu.

"Çok ilgi görüyor ürünler. Bu da beni çok mutlu ediyor"

Yerel bir gazetede çalıştığını aktaran Karaoğlu, şunları anlattı:

"Önce gazete büromda başladım. Ondan sonra gelişti, çoğaldı, çeşitler arttıkça, beğenildikçe dahada hevesleniyor insan. Büromun arka kısmında atölye kurdum. Çalışmalarıma orada devam ediyorum. İnsanların ürünlere ilgisi artınca Safranbolu Tarihi Çarşı'da dükkan açmaya karar verdim. Nisan ayından beri de burada çalışıyorum. Keyifli bir yer burası. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Çok ilgi görüyor ürünler. Bu da beni çok mutlu ediyor."

"Bir günde 3-4 obje yaptığım oluyor"

Yanında bir çalışanın olduğunu vurgulayan Karağolu, "Ben hafta içi diğer işlerimden dolayı gelemiyorum. Hafta içi bana yardım ediyor, hafta sonları ben geliyorum. Ben biraz tez canlı insanım. Kafama koyduğumu hemen gerçekleştirmeyince de bitirmiyorum. Ürününe göre değişiyor. Bir günde, hatta bazı ürünleri bir saatte bitirmeye çalışıyorum. Çok oyalayıcı olan ürün 3-4 saat sürüyor. Bir günde 3-4 obje yaptığım oluyor." ifadelerini kullandı.

"Benim tasarımlarım kişiye özel alamazsınız, fotoğrafını çekemezsiniz.' demiyorum"

İnsanların kendisinden fikir aldığını anlatan Karaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen insanların çok ilgilerini çekiyor. 'Benim de aklımda şöyle bir şey var nasıl yapabilirim?' diye soruyorlar. Ben tabii ki onlara yardımcı oluyorum. Buradan çok örnekler alıyorlar. 'Benim tasarımlarım kişiye özel alamazsınız, fotoğrafını çekemezsiniz.' demiyorum. İsteyen fotoğraf çekiyor, kendi beğendiği objeyi yapıyor, tarif ediyorum. Yapabilen herkes yapsın. Çok güzel bir hobi, çok güzel bir terapi, insanı rahatlatan, huzur veren bir şey."