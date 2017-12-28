Öğrencilerden sokak kedilerine sıcak yuva

Çorum'un İskilip ilçesinde bir grup lise öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri ilçenin farklı noktalarına koyarak kedilerin hem soğuktan korunmasına hem de yiyecek bulmalarına imkan sağladı.

ÇORUM

Çorum'un İskilip ilçesinde bir grup lise öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri ilçenin farklı noktalarına koyarak, kedilerin soğuktan korunması ve yiyecek bulmalarına yardımcı oldu.

Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, İngilizce öğretmeni Onur Oğuz'un girişimiyle başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak kedileri için kendi imkanlarıyla kedi evleri yaptı.

Ailelerinin katkısı, öğretmenlerinin yardımıyla ahşaptan 10 kedi evi yapan öğrenciler, belirli aralıklarla ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilen kulübeleri ziyaret ederek, hem bakımını yapıyor hem de kedilere yiyecek bırakıyor.

Özellikle insan ve araç trafiğinin az olduğu yerlere koydukları kulübelerle kedilerin soğuktan korunmasını da sağlayan öğrenciler, kulübelerin üzerine astıkları "Minicik bir kedi sizin koskoca evinizi yıkmıyorsa siz de onun bu minicik evini yıkmayın lütfen", "Uyuyan küçük bir kedi kusursuz bir güzelliğin ta kendisidir", "Hz. Muhammed'in bir kedisi olduğunu biliyor muydunuz?" yazılarıyla kulübelere zarar verilmemesi için farkındalık oluşturmak istedi.

"Projeyi geniş kitlelere yaymak istiyoruz"

Öğrencilerinden Hümeyra Bodur, gazetecilere, öğretmenleri Onur Oğuz'un öncülüğünde başlattıkları proje kapsamında yaptıkları kulübeleri ilk olarak ilçedeki mobilya üretim tesislerinden satın almak istediklerini ancak firmalardan temin edemediklerini söyledi.

Daha sonra kulübeleri okulda yapmaya karar verdiklerini aktaran Bodur, "Öğretmenimizin destekleriyle kulübeleri yaptık. Özellikle sosyal medyada çok güzel yorumlar aldık. O insanların da böyle bir çalışma yapacağını umut ediyoruz. Amacımız sadece İskilip değil, projeyi geniş kitlelere yaymak istiyoruz ancak imkanlarımız sınırlı. Yaptığımız kulübelerle hem kedileri kötü insanlardan koruyoruz hem de onlara sıcak bir yuva sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, projeye kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan da destek beklediklerini dile getirdi.

Muhabir: Gazi Nogay