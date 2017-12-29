Öğrencilerin ayağına kadar giden 'seyyar sınıf'

HATAY - Lale Köklü - Hüseyin Yıldız

Hatay'da, içerisinde boya kalemlerinden etkinlik malzemelerine kadar bir ana sınıfında olması gereken tüm gereçleri barındıran ve tekerlekli olması sayesinde istenilen yere taşınabilen "seyyar sınıf", Suriyeli miniklerin geleceklerine umut oluyor.

Kırıkhan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) hayata geçirilen "Seyyar Okul Projesi" sayesinde eğitim, şehir merkezine uzak yerlerde kurdukları derme çatma çadırlarda aileleriyle yaşamlarını sürdüren Suriyeli miniklerin ayağına kadar götürülüyor.

Yaklaşık 8 metrekarelik tekerlekli konteynerden oluşan sınıf, içerisindeki masa sandalye, boya, boyama kitabı ve daha birçok etkinlik için kullanılan malzemeler ile adeta eğitim kutusunu andırıyor.

Duvarlarında mevsim panoları ve öğretici resimlerin yer aldığı, elektrikli sobayla ısınmanın sağlandığı sınıfta, Suriyeli minik öğrencilerin de yüzü gülüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, hayata geçirilen projenin Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretimi için bir alternatif olduğunu söyledi.

Amaçlarının, hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmamasını sağlamak olduğunu belirten Ayazhan, şöyle devam etti:

"İlk olarak geçen yıl ilçeye bağlı Kaletepe mevkisinde bu okulumuz faaliyet gösterdi ve okula ulaşamayan, çadırda yaşayan 36 Suriyeli öğrencinin okul ihtiyaçları karşılanıp eğitim öğretim imkanı sunuldu. Bu yıl ise Çataltepe'de çadır içerisinde yaşayan Suriyeli vatandaşların özellikle ana sınıfı öğrencilerinin köydeki okulumuza ulaşamadıkları görüldü ve çalışma bu yönde geliştirildi."

"Biz öğretmenler her şekilde eğitim yaparız"

Seyyar sınıfın tek öğretmeni Aynur Doğan da öğrencilerini çok sevdiğini ve onların eğitimi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Seyyar sınıfın kendisi için diğer okullardan farksız olduğunu vurgulayan Doğan, şunları aktardı:

"Herkes zor olarak görüyor. 'Yapamazsın' dediler ama bence çok da zor değil. İnsan sevdikten sonra zor değil, malzemelerimiz var, etkinliklerimiz oluyor, resim yaptırıyorum, boyama yapıyoruz, eğlenceli geçiyor günümüz. Elimizdeki imkanlarla en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Biz öğretmenler her şekilde eğitim yaparız, çok konforlu bir bina olmasına gerek yok. Burada da çok güzel eğitimler yapılabiliyor. Yer, mekan önemli değil, önemli olan onlara bir şeyler öğretmek ve geleceğe hazırlamak."