Okul okul dolaşıp çocuklara böcekleri anlatıyorlar

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden bir grup akademisyen, doğadan ölü olarak topladıkları ya da yurt dışından getirttikleri yılan, akrep, örümcek ve birçok sürüngen ve böceği okul okul dolaşarak öğrencilere tanıtıyor.

İZMİR-Ahmet Bayram

Manisa Celal Bayar Üniversitesin (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaç ile Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur, bilimsel araştırmaları için bir araya getirdikleri hayvanların ve böceklerin ölülerini özel kimyasallarla koruyarak öğrencilerin yararına sunuyor.

Özellikle ortaokul öğrencilerine fen bilimleri dersinde doğada yaşayan bazı canlıları yakından görme imkanı sunan akademisyenler, 10 yılda İzmir ve çevresindeki illerde 50'den fazla özel ve devlet okulunda eğitimler vererek öğrencilere bilmedikleri hayvanları tanıma imkanı sağlıyor.

"Çocuklarda koruma bilinci gelişiyor"

Doç. Dr. Sinan Anlaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır böcek bilimiyle ilgilendiğini, bir kısmını doğadan topladıkları bir kısmını da Güney Asya ve Ortadoğu gibi bölgelerden getirttikleri yüzlerce türü bir araya getirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin tek başına Avrupa kıtasından daha büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu vurgulayan Anlaş, bu zengin biyo çeşitliliğin en önemli bölümünü böceklerin oluşturduğunu ifade etti.

Anlaş, uzun yıllardır böceklerle ilgili çalıştığını ve deneyimlerini bazı akademisyen arkadaşlarıyla beraber çocuklarla paylaşmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Yeryüzünün her bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de pek çok tür tehdit altında. Nesilleri tükeniyor ya da tükenme tehlikesi altında. Biz de böcekler özelinde öğrencilere canlıları tanıtmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile küresel iklim değişikliğin, çevre kirliliğinin önemine vurgu yapıyoruz. Çocuklar hem canlıları tanıyorlar hem de bunları korumakla ilgili bilinç geliştiriyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur ise bir araya getirdikleri hayvan ve böcekler arasından seçtikleri 300 kadar türü özel kimyasallarla koruduklarını, bunları çocuklara anlattıklarını kaydetti.