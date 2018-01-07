Rekor peşindeki usta 34 metrelik lahmacun üretti

Fotoğraf: AA/ İsmail Şen

ELAZIĞ

Elazığ'da, dünyanın en uzun lahmacununu yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için uğraş veren Engin Altunbaş, ekibiyle ortaya koyduğu 34 metre uzunluğundaki lahmacunla hedefine ulaşmak üzere bir adım daha attı.

Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı.

Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı.

Lokantaya sığmayan lahmacunun bir kısmı caddeye taştı.

Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hünerlerini sergilemek ve ustalığını kanıtlamak amacıyla daha önce yaptığı 23 metre uzunluğundaki lahmacuna rakip çıkmaması üzerine kendi rekorunu kırmaya karar verdiğini söyledi.

Daha önce 34 metre uzunluğunda lahmacun yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini ancak İtalya'nın Napoli kentinde 2016 yılında yapılan bin 853 metre uzunluğundaki pizzanın bu alanda rekor sahibi olması üzerine hedef büyüttüklerini kaydetti.

"İtalyanların pizzası varsa Türkiye'nin de lezzetiyle daha öne çıkan lahmacunu var. Lahmacunumuzu dünya çapında tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullanan Altunbaş, rekor için 2023 yılını hedef seçtiklerini bildirdi.

Altunbaş, "Bunun için sponsor bulduğumuz taktirde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2 bin 23 metre uzunluğunda bir lahmacun yapmak istiyoruz. 2 bin 23 metrelik lahmacunla hem İtalyanların pizza rekorunu kırmak hem de Guinness'e aday olmak istiyoruz. İnanıyorum ki böyle bir rekor lahmacunumuzun dünya çapında tanınmasına vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

22 kişilik ekip çalıştı

Altunbaş, 22 kişilik ekiple yaklaşık 4 saat süren uğraşlar sonucu hazır hale gelen lahmacunu farklı giriş ve çıkışı olan paletle fırın aracılığıyla pişirdiklerini dile getirdi.

Lahmacun için öncelikle kıymayı işlediklerini, ardından da yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirdikleri hamuru oval hale getirip merdaneden geçirdiklerini anlatan Altunbaş, hamuru, makine ile açtıklarını belirtti.

Altunbaş, 2 bin 23 metre uzunluğa sahip olacak lahmacunla ilgili rekor denemesi için gerekli alt yapının tasarımını yaptığını dile getirerek, sponsor bulunması halinde en kısa zamanda bunu gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: İsmail Şen