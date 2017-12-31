Savaş mağdurlarına 'lojistik merkez' ile yardım eli uzanıyor

Fotoğraf: AA/Cem Genco

HATAY - Cem Gnco

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan lojistik merkezi, ülkelerinde çadırlarda ve sınır köylerinde yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin umudu oluyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı kentlerinde hayırseverlerin bağışladığı yardımlar, Reyhanlı'da 23 dönüm araziye kurulu lojistik merkezinde gerekli tasnifler yapıldıktan sonra Suriyelilere gönderiliyor.

Tır ve kamyonetlere yüklenen insani yardım malzemeleri, Suriye'de zor durumda olanlara ulaştırılıyor.

Merkezde paketlenen ekmek, gıda, su, kumanya, battaniye, giysi, soba, kömür, halı, beyaz eşya, mobilya, kırtasiye gibi yardım malzemeleri, Suriye'nin İdlib, Hama, Lazkiye, Halep kırsalı ve Türkiye sınırındaki kamplardaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye'ye 14 bin 864 yardım tırı gitti

Tosun, tır ve kamyonetlere yüklenen insani yardım malzemelerinin Kilis Öncüpınar ile Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildiğini kaydetti.

Yıl içerisinde 2 bin 924 yardım tırının Suriye'ye gönderildiğini vurgulayan Tosun, "Bu yıl içerisinde 2,5 milyon Suriyeliye destek verdik. Suriye'deki iç savaşın başladığı dönemden bu yana 14 bin 864 tır ülkelerindeki savaş mağduru olan kardeşlerimize ulaştırıldı. Lojistik merkezlerimizde sadece gıda değil, barınma, ısınma, ev eşyaları, mobilya, halı ve kırtasiye gibi çeşitli ürünler ailelere gönderiliyor." diye konuştu.

Toplamda Reyhanlı dahil 5 lojistik merkezinde 840 personelin görev aldığını aktaran Tosun, Suriye'nin Babel Hava Sınır Kapısı, Babusselam Sınır Kapısı ile Kilis ve Şanlıurfa'da da lojistik merkezlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.



