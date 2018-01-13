Sığınmacılardan Doğu Guta'daki Suriyelilere yardım

ŞANLIURFA

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Beşşar Esed rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta bölgesindekiler için topladıkları yaklaşık 20 bin lirayı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na teslim etti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki konteyner kentte kalan Muhammed Mustafa, Gassam el-Hüseyin, Bilal el-Kerç ve Cemil İşhade, özellikle son dönemlerde büyük sıkıntıların yaşandığı Doğu Guta bölgesindeki mazlumlar için yardım kampanyası başlattı.

Grup iki hafta içinde topladıkları yaklaşık 20 bin lirayı mağdurlara ulaştırılmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na teslim etti.

Suriyeli Muhammed Mustafa, savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de en iyi şekilde ağırlandıklarını ve tüm ihtiyaçlarının yetkililerce karşılandığını söyledi.

Gurbette de olsa rahat olduklarını ancak Suriye'dekilerin çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını aktaran Mustafa, şöyle konuştu:

"Havalar soğudu orada insanlar yiyecek yemek bulamıyor. Çocuklar açlıktan ölüyor ve insanlar izliyor. Böyle olunca biz de buna kayıtsız kalamadık. Cuma namazı sonları bu kardeşlerimiz için yardım topladık. Herkes elinden geldiğince yardım yaptı. Küçük kızlarımız kulaklarındaki küpeyi çıkarıp getirdi. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Bu paralar belki çok şey yapmaz ama en azından belki birilerinin yarasına merhem olur."

İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atila ise Suriyeli sığınmacılara teşekkür ederek yardımın çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Atila, şunları kaydetti:

"Bu insanlar mağdurken bile mazlum kardeşlerini düşünüyor. Bu Allah'ın en sevdiği amellerden bir tanesi. Umarım tüm Müslümanlar bu bilinçte olur. Kısa süre içinde yaklaşık 20 bin lira toplamışlar. Biz de bu paraları genel merkeze gönderip, bunlarla alınan malzemelerin en kısa sürede mağdurlara ulaştırılmasını sağlayacağız."



Muhabir: Halil Fidan