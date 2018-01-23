Sinop'ta balıkçılara palamut sürprizi

SİNOP

Sinop'ta, uzun bir süre sonra kıyı balıkçılarının ağlarına palamut takıldı.

Kötü hava şartlarına rağmen küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar palamut sürpriziyle karşılaştı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun göç eden balık türleri arasında yer aldığını söyledi.

Karadeniz'den göç etmeyen çok az miktarda palamut kaldığına işaret eden Gündoğdu, bu balıkların zaman zaman kıyı balıkçılarının ağlarına takıldığını vurguladı.

Gündoğdu, Sinop'ta denize açılan balıkçıların da palamut sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "15-20 kasa civarında bir palamut avlandı. Tabi hiç olmadığı bir dönemde az miktarda da olsa avlanan balık çok değerli. Sezon başından bu yana zaten palamut avcılığı oldu. Böyle ara sıra yaşanan küçük sürprizler hem bizleri hem de vatandaşı sevindiriyor. İlerleyen günlerde göç etmeyerek Karadeniz'de kalan palamutların ağlara takılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gündoğdu, avlanan palamutların tanesinin 15 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek, vatandaşların az miktardaki palamuda ilgi gösterdiğini kaydetti.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu