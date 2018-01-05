Sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor

Çorum'da belediye tarafından başlatılan "Onlar Bize Emanet" projesi kapsamında doğaya her gün yiyecek bırakılıyor, hasta ve yaralı hayvanlar tedavi ediliyor.

ÇORUM

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin insanları olduğu kadar yaban hayatını da etkilediğine dikkati çekerek soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları ile kuşların beslenmesine yardımcı olmak amacıyla "Onlar Bize Emanet" adlı projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında Karapürçek ve Çomar Barajı bölgelerine günlük 450 litre yemek ve 250 ekmek bıraktıklarını ifade eden Candan, "Sıklık Tabiat Parkı'nda bulunan karaca ve geyik gibi yaban hayvanlarımız için de düzenli olarak haftada 450 kilogram yem ve kuru ot balyası bırakarak sağlıklı şekilde beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Kuşlar için de haftalık 250 kilogram yemi parklarımıza ve ormanlık alanlara bırakıyoruz." dedi.

"Sokak hayvanlarımız Allah'ın bize emaneti"

Candan, hayvanların beslenmelerinin yanı sıra sağlıklarıyla da yakından ilgilendiklerine işaret etti.

Belediye ekiplerinin sokak hayvanlarından ya da doğada karşılaştıkları yaralı yaban hayvanlarını belediye bünyesinde kurulan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdiklerini anlatan Candan, "Belediye olarak ulaşabildiğimiz bütün sokak ve yaban hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sağlığı yerinde olmayan hayvanlarımızı klimalı rehabilitasyon merkezimizde kış bitene kadar misafir ediyoruz. Bu süreçte tedavilerini yaparak tekrar doğaya salıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Kemal Ceylan

