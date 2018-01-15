Sokak köpeği 'Karagöz'e' esnaftan sıcak yuva

Sinop'ta esnaf, caddenin maskotu haline gelen "Karagöz" adını verdikleri sokak köpeği için kış mevsiminde üşümemesi için kulübe yaptı.

Fotoğraf: AA/Halit Gümüş

SİNOP

Sinop'ta esnaf, "Karagöz" adını verdikleri caddenin maskotu sokak köpeği için kışın üşümesin diye el birliği ile kulübe yaptı.

İstiklal Caddesi esnafı, her sabah iş yerlerini açmak için geldikleri caddede kendilerini karşılayan "Karagöz"e yiyecek vermenin dışında Karagöz'ü bir yuvaya da kavuşturdu.

Bir araya gelen cadde esnafı, kış aylarında soğukta sığınacak yer arayan "Karagöz" için kulübe yaptı.

Mahalle esnafından Arzu Canel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöz'ün uzun zamandır cadde üzerinde hayatını devam ettirdiğini söyledi.

"Yaşı ilerlediği için bu kış sokakta kalması sakıncalıydı"

Veterinerlerin kendilerine Karagöz'ün 16 yaşında olduğunu söylediklerini ifade eden Canel, "Biz sahip çıkmasaydık belki çoktan ölmüştü." dedi.

Canel, köpeğin yaşı ilerlediği için artık bir yuvaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu dünyayı hayvanlarla paylaşıyoruz. Bizim ne kadar yaşamak hakkımız ise onların da hakkı. Karagöz bir sokak köpeği ama aynı zamanda tüm mahalle halkının köpeği sayılır. Çünkü uzun yıllardır burada yaşıyor. Biz kendisine elimizden geldiği kadarıyla sahip çıkıyoruz. Yemek veriyoruz, yazları susuz bırakmıyoruz. Ama artık çok yaşlandı ve bir eve ihtiyacı vardı. Arkadaşlarla bir araya gelerek ona bir kulübe yaptık. Sıcak bir yuvaya kavuştu. Yaşı ilerlediği için bu kış sokakta kalması sakıncalıydı." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu