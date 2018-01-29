Suriyelilere insani yardımlar devam ediyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşayan 500 Suriyeli aileye battaniye, yorgan, giysi ve gıda kolisi yardımında bulundu.

HATAY

Derneğin Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, yaptığı açıklamada, derneklerinin kışın zor şartlarında hayatlarını devam ettiren Suriyelilere yardım eli uzattığını belirtti.

Bük, mazlumlara ve mağdurlara ensarlık görevini yerine getirmeye çalışan dernek gönüllülerinin hizmette sınır tanımadan yardımlarına devam ettiğini belirterek, bu kapsamda bölgeye 500 aileye yetecek şekilde battaniye, yorgan, giysi ve gıda kolisi gönderdiklerini ifade etti.

Bük ayrıca, Reyhanlı, Altınözü ve Antakya'da kendi imkanlarıyla yaşayan Suriyelilere de yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

Muhabir: Salim Taş