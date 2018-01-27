Taksicilerden Mehmetçik'e destek

Fotoğraf: AA/Soner Aksakal

ANKARA - Soner Aksakal

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taksi durağının çalışanları, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek için durağın bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Park Eymir Taksi Durağı'nın çalışanları, üzerinde "26 Ocak 2018'de tüm gelirimiz TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Dualarımız Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimizle" yazılı kağıtları taksilerine yapıştırarak müşterilerini bilgilendirdi.

Durak çalışanları, gün sonunda elde edilen bin 700 liralık kazancı, TSK Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırdı.

"Bazı müşteriler destek amaçlı fazla ücret ödediler"

Taksi durağının sahiplerinden Ali Kale, AA muhabirine, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi.

"Doğuda ve batıda benim askerime teyzem yemek yapıp yolluyorsa biz de ne yapabiliriz diye düşündük, arkadaşlarla bir karar aldık." diyen Kale, şunları ifade etti:

"Durağımızda 5 taksimiz var. Bugünkü bütün kazancımızı Mehmetçik Vakfına bağışladık. Devletimizin ihtiyacı var mı, yok. Büyük bir devletiz Türkiye Cumhuriyeti olarak ama bizim de katkımız olsun istedik. İnşallah bizi görüp esnaf arkadaşlarımız da bu konuda girişimde bulunursa mutlu oluruz."

Kale, bugünkü işlerinin her zamankinden daha yoğun olduğunu dile getirerek, bazı müşterilerin destek amaçlı fazla ücret ödediklerini anlattı.

Müşteriler de Mehmetçik'e destek olan durak çalışanlarına teşekkür etti.







