Turist çiftin kayıp cüzdanı bulma sevinci

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir öğrenci, minibüste bulduğu, içinde 10 bin liralık döviz olan cüzdanı turist çifte teslim etti.

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogara gitmek üzere minibüse binen Altan Pakdil (19), oturduğu koltuğun altında bir cüzdan buldu. Cüzdanda yüklü miktarda döviz olduğunu gören genç, cüzdanı alarak otogar polisine teslim etti.

İlçeye gezmeye gelen Elena Ten ve Park Ten isimli Özbekistan uyruklu çift, konakladıkları otele vardıklarında cüzdanlarının kayıp olduğunu fark ederek durumu otel yetkililerine bildirdi. Bir otel görevlisi ile Emniyet Müdürlüğüne giden Özbek çift, buradan otogar polisine yönlendirildi.

Polis noktasında Altan Pakdil ve görevli polis memurundan cüzdanlarını teslim alan Özbek çift, Pakdil'e teşekkür etti. Cüzdanı bulan gencin örnek davranış sergilediğini belirten Elena Ten, "Cüzdanımızı bulan birisinin bize getireceğini söyleseler inanmazdık. Böyle bir olay başka bir yerde yaşanmaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Pakdil de kendisinin insanlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Minibüse bindiğimde ayağımın ucunda bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı alıp açtığımda içerisinde döviz olduğunu gördüm. Daha sonra otogarda minibüsten inerek polise gidip durumu bildirdim. Sahibi bulunduğu için de mutluyum." dedi.

Özbek turistler, içerisinde 10 bin liralık döviz bulunan cüzdanlarını bulan gence teşekkür amacıyla 100 dolar verdi.

Muhabir: Fatih Hepokur