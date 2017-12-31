Üniversiteli kızlar köy çocukları için yollarda

Fotoğraf: AA/Bülent Mavzer

IĞDIR - Bülent Mavzer

Iğdır'da üniversitede eğitim gören kız öğrenciler, köy çocuklarının kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla yürütülen proje kapsamında köyleri gezerek öğrencilere kitap okuyor.

Iğdır Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Süreyya Sülün Hanım Yurdu'nda kalan ve Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören kız üniversite öğrencileri, "Kardeşimle Kitap Okuyorum" adlı proje çerçevesinde her hafta bir köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında şu ana kadar kent merkezine bağlı Pınarbaşı, Kervansaray, Aşağı Alican ve Ağaver köylerini dolaşarak buradaki ilkokullarda minik kardeşleriyle buluşan üniversiteliler, henüz okumayı tam olarak öğrenemeyen kardeşlerinin okumalarına yardımcı olurken kitap sevgisini de kazandırmaya çalışıyor.

Gittikleri her köy okulunda birer köy çocuğunu okuma kardeşi seçen ve kentin ilçelerindeki köy okullarına da gidecek olan üniversite öğrencileri, kardeşlerine hikaye kitapları ve çeşitli hediyeler veriyor.

KYK Süreyya Sülün Hanım Yurt Müdürü Tuğba Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak köy çocuklarına yönelik farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Her hafta farklı bir köy okuluna gidildiğini belirten Cengiz, "Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz köy köy gezerek hem minik öğrencilere hikaye kitapları hediye ediyor hem de okuma saati gerçekleştiriyor. Projedeki amacımız öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak. Temennimiz bütün köy okullarına ulaşarak hepsi ile kitap okuma günü gerçekleştirmek." dedi.

Kentteki bütün köy okullarına ulaşmak istiyorlar

Öğrencilerden Hatice Kaya ise yurtta kalan birçok öğrencinin bu tür projelere gönüllü katıldığını belirterek, "Iğdır'ın bütün köy okullarını gezerek her bir minik kardeşlerimizle kitap okumayı planlamaktayız. Günümüzde kitap okumak fazla yaygın değil ama artık kimse kitap okumuyor desek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Biz de bu manada bu projeyle köy çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Birsen Kavşid de köy okullarındaki minik kardeşlerine okumayı sevdirmek için bu yola çıktığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projedeki bir diğer amacımız da okuması kötü olan köy çocuklarına yardımcı olmaktır. Gittiğimiz yerlerde okuma zorluğu çeken minikler var, bu kardeşlerimizle bire bir ilgilenerek okumalarının gelişmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamız önümüzdeki süreçte de devam edecek."