Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için 66 yaşında gönüllü oldu

Erzurumlu 66 yaşındaki şehit ve gazi yakını Coşkun, TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için gönüllü olarak askerlik şubesine başvurdu.

Fotoğraf: AA/Sinan Aydın

ERZURUM

Erzurumlu 66 yaşındaki şehit ve gazi yakını Muhsin Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Kent merkezinde oturan ve amcası Yusuf Coşkun Kore gazisi, yeğeni Rasim Coşkun da 1996 yılında Adana'daki terör saldırısında şehit olan 66 yaşındaki Muhsin Coşkun, TSK'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı televizyondan öğrendi.

Harekatı duyunca bir dilekçe yazarak Erzurum Asker Alma Bölge Başkanlığına götüren Coşkun, burada yetkililerle görüşerek cephede Türk askerinin yanında yer almak için başvuru yaptı.

Afrin bölgesinde ki askerlerle omuz omuza mücadele etmek istiyor

Coşkun, başvuru sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü olarak Afrin bölgesine giderek askerlerle omuz omuza mücadele etmek istediğini söyledi.

Gönüllü askerlik için dilekçesini şubeye teslim ettiğini belirten Coşkun, "Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. 66 yaşındayım ve Afrin'e giderek orada savaşmak istiyorum. Amcam 4 yıl Kore'de askerlik yaptı, bir yeğenim polisti Adana'da şehit oldu. Bu vatan için canımızı vermişiz, her zaman vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhabir: Yunus Okur